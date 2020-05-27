20 новых случаев заражения COVID-19: свежие данные по Днепру и области (11)

ДнепрCity.net 2020.05.26 23:04

26 мая 22:43 2020 За последние сутки в Днепропетровской области 20 человек получили положительный результат теста. Таким образом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 895 случаев. Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 15-ти человек из Днепра, трех - из Кривого Рога, и по одному из Каменского и Павлограда, - сообщает Информатор, ссылаясь на данные ДнепрОГА.