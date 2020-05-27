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Илон Маск шагает в историю - SpaceX совместно с NASA отправляют астронавтов на МКС, видеотрансляция

Илон Маск шагает в историю - SpaceX совместно с NASA отправляют астронавтов на МКС, видеотрансляция (72)

Znaj.ua 2020.05.27 23:16
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2020.05.27 (72)

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