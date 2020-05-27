Илон Маск шагает в историю - SpaceX совместно с NASA отправляют астронавтов на МКС, видеотрансляция (72)

Znaj.ua 2020.05.27 23:16

10 лет астронавты NASA летали на орбиту Земли исключительно на российских кораблях Союз с космодрома Байконур сегодня, 22:51 Астронавты NASA Даглас Херли и Роберт Бенкен, фото NASA сегодня, 22:51 Впервые в истории частная компания отправляет в космос астронавтов - смотрите запуск первого пилотируемого космического корабля SpaceX. Ракетостроительная компания SpaceX впервые за последние 10 лет отправляет