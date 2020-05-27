Илон Маск шагает в историю - SpaceX совместно с NASA отправляют астронавтов на МКС, видеотрансляция (72)

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- SpaceX впервые отправит астронавтов на орбиту Земли: онлайн-трансляция исторического запуска : Цензору.нет 23:20
- Исторический запуск Falcon 9 и Crew Dragon: онлайн-трансляция события : Vector News 23:17
- Илон Маск шагает в историю - SpaceX совместно с NASA отправляют астронавтов на МКС, видеотрансляция : Znaj.ua 23:16
- SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС ОНЛАЙН : Преступности.нет 23:16
- SpaceX Crew Dragon впервые везет на МКС астронавтов. Онлайн : 2000.ua 23:00
- Сегодня Илон Маск впервые отправит корабль с астронавтами на борту к МКС : СЛОВО Одесса 22:51
- SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос: онлайн-трансляция : Українські Новини 22:44
- NASA и SpaceX впервые в истории отправляют астронавтов на МКС на частном корабле: прямой эфир : ПрессОрг24 22:34
- ПРЯМОЙ ЭФИР: NASA и SpaceX запускают пилотируемый космический корабль на МКС : Еспресо TV 22:33
- К запуску Falcon 9 готовы: пользователи соцсетей делятся милыми фото с родными и четвероногими в космокостюмах : 5 Канал 22:31
- SpaceX Илона Маска впервые запускает астронавтов в космос, - онлайн-трансляция : 112.ua 22:30
- Онлайн трансляция запуска космического корабля SpaceX Crew Dragon : ДонПресс 22:28
- Исторический запуск: почему SpaceX и NASA откроют новую эру пилотируемых миссий : Republic.com.ua 22:25
- SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос - прямая трансляция : Вести.ua 22:14
- Астронавты NASA прибыли на стартовый комплекс для посадки на корабль Crew Dragon : НикВести 22:07
- Илон Маск и глава NASA в масках провели астронавтов к стартовой площадке на мысе Канаверал : NewsMir.info 22:06
- Запуск космического корабля Dragon (фото, видео) : Главком 22:05
- Сегодня на МКС полетят двое астронавтов на корабле SpaceX : Мой Город N 22:02
- Астронавты поднялись на борт Crew Dragon перед планируемым запуском к МКС : Микола.net 22:01
- SpaceX запускает астронавтов на МКС : Укринформ 22:01
- Илон Маск и глава NASA в масках провели астронавтов к стартовой площадке на мысе Канаверал. Фото : Страна.ua 22:01
- Сегодня, 21:48 SpaceX отправляет астронавтов на орбиту Земли: трансляция исторического запуска : Вести-UA 21:51
- Исторический запуск корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту: где смотреть онлайн : Информатор 21:45
- SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция : Фраза.ua 21:36
- Ілон Маск підкорює космос. Запуск приватної ракети, який змінить світ : LB.ua 21:07
- Астронавты NASA прибыли на стартовый комплекс для посадки на корабль Crew Dragon : Интерфакс-Україна 21:06
- В США SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС. Трансляция : Гордон 21:05
- Исторический запуск: почему SpaceX и NASA откроют новую эру пилотируемых миссий. ВИДЕО : Информационное Сопротивление 20:42
- Сегодня ближе к полуночи США запустят в космос пилотируемую миссию компании SpaceX : ОстроВ 20:39
- Исторический запуск SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция : Народна Правда 20:38
- NASA опубликовало фото с космодрома Канаверал: Астронавты готовы к первому полету на Crew Dragon : Depo 20:32
- SpaceX впервые отправит астронавтов на орбиту Земли: онлайн-трансляция исторического запуска : РИА Мелитополь 20:26
- NASA и SpaceX впервые в истории отправляют астронавтов на МКС на частном корабле: прямой эфир : DailyUA 20:24
- NASA и SpaceX впервые в истории отправляют астронавтов на МКС на частном корабле: прямой эфир : Українські національні новини 20:17
- SpaceX впервые отправит астронавтов на орбиту Земли: онлайн-трансляция исторического запуска : Обозреватель 20:09
- Исторический запуск корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту: где смотреть онлайн : NewsMir.info 20:06
- SpaceX Илона Маска готовится к историческому запуску астронавтов на МКС: Почему его очень ждет США и точно не ждет Россия : 112.ua 20:00
- Make America Launch Again! SpaceX Crew Dragon впервые везет на МКС астронавтов. Онлайн : ITC.ua 19:45
- За историческим полетом астронавтов NASA на корабле Маска можно будет следить онлайн (ВИДЕО) : Iнше ТВ 19:43
- За историческим полетом астронавтов NASA на корабле Маска можно будет следить онлайн (ВИДЕО) : NewsMir.info 19:16
- SpaceX сегодня отправит астронавтов в космос : LB.ua 19:07
- Где посмотреть пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon к МКС : IT обозрение 18:45
- Где посмотреть пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon к МКС : InternetUA 18:44
- Где посмотреть пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon к МКС : Goodnews.ua 18:38