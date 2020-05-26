Карантин в Киеве снова ослабят: что заработает с 1 июня (2)

Все про Киев 2020.05.26 23:16
26 мая, 2020
В Киеве с 1 июня могут возобновить работу детские сады, спортивные
комплексы, залы, фитнес-центры. Впрочем, останутся закрытыми бассейны,
детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов,
сообщил в ходе сегодняшнего брифинга мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в первый день лета с карантина снимут столичные кладбища.
Такжевозобновят работу заведения профессионального технического и высшего
КАРАНТИН, МИНЗДРАВ, ЛЯШКО, БРИФИНГ, СМЯГЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ, Ляшко
, Степанов
, Украина
, Донецк
, Луганск
, Львов
, Ужгород
, Ровно
, Киев