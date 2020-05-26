Карантин в Киеве снова ослабят: что заработает с 1 июня (2)

Все про Киев 2020.05.26 23:16

26 мая, 2020 В Киеве с 1 июня могут возобновить работу детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры. Впрочем, останутся закрытыми бассейны, детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов, сообщил в ходе сегодняшнего брифинга мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в первый день лета с карантина снимут столичные кладбища. Такжевозобновят работу заведения профессионального технического и высшего