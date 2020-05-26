Оккупанты палят из пушек, минометов и СПГ, потерь нет (2)

Укринформ 2020.05.26 08:31

26.05.2020 07:28 За минувшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки