Оккупанты палят из пушек, минометов и СПГ, потерь нет (2)

Укринформ 2020.05.26 08:31
26.05.2020 07:28
За минувшие сутки оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями
минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем,
вооружения БМП, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия", -
говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки
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, Россия
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