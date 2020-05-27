Twitter обозначил пост Трампа как фейк (39)

Время новостей 2020.05.27 10:43

Впервые в истории соцсеть Twitter обозначила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный. Об этом со ссылкой на Twitter Трампа и The Guardian передает УП. Twitter маркировал посты главы Белого дома, в которых он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты и предложил узнать больше информации о голосовании по почте. "Эти твиты содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение о