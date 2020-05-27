НБУ понизил курс гривны на 2 копейки (44)

Минфин 2020.05.27 08:08

Национальный банк Украины установил на 27 мая 2020 официальный курс гривны на уровне 26,9029 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 2 копейки. Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: Доллар - 26,90 грн/$ Евро - 29,50 гривны за евро Российский рубль - 3,80 гривны за 10 российских рублей. Минфин