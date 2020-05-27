НБУ понизил курс гривны на 2 копейки (44)

2020.05.27 (44)2020.05.26 (24) →
- Гривна снова подешевела: актуальный курс валют на среду, 27 мая : NewsOne 11:08
- Рост доллара и снижение евро на открытии межбанка : Maanimo 11:07
- Почем валюта в обменниках: доллар выше 27 гривень : УНИАН 11:02
- Падение курса гривны продолжается: данные на 27 мая 2020 : SiteUA 10:50
- Курс валют в Киеве: 27 мая 2020 года : КиевВласть.com.ua 10:48
- Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая : Українські Новини 10:44
- Fitch прогнозирует цену на нефть Brent на уровне 35 долларов за баррель : IBF.ua 10:40
- Доллар к открытию межбанка подорожал на 3 копейки : Минфин 10:38
- Доллар США растет к евро и слабо меняется к иене : Fixygen 10:34
- Курс валют: гривня продолжает терять по отношению к доллару и евро : Еспресо TV 10:33
- Курс валют на 27 мая: доллар и евро продолжают расти в цене - данные НБУ : Dialog.ua 10:32
- Курс валют НБУ: инвалюта дорожает : Зеркало недели. Украина 10:16
- В Украине вырос курс доллара: данные НБУ : Восточный проект 10:15
- Курс валют в Луганске на 27 мая : "Наша газета" (Луганск) 10:03
- В Украине резко вырос курс евро, доллар тоже дорожает : МариоНетки.net 09:55
- Сегодня, 09:07 В Украине евро резко изменил свой курс : Вести-UA 09:51
- Курс валют на 27 мая 2020 года : Вісті Придніпров'я 09:51
- Курс валют на 27 мая - гривну сильно лихорадит из-за скачка евро : Новости Херсонщины 09:48
- Евро резко пошел в рост: курс валют на 27 мая : Информатор 09:45
- Курсы наличных валют на 27 мая 2020 : IBF.ua 09:40
- НБУ повысил официальный курс доллара : Редпост 09:40
- Fitch сохранило прогноз цен на нефть. Прогноз для евро и фунта изменили : Минфин 09:38
- Падение курса гривны продолжается: данные на 27 мая 2020 : Фраза.ua 09:36
- Евро вырос в цене: курс валют на 27-е мая : Dnepr.Info 09:24
- Курс валют на 27 мая : Pokrovsk.news 09:17
- Май, 27 в 9:00 Евро и доллар стремительно растут: курс валют на 27 мая : ICTV Факти 09:06
- Курс валют на 27 мая - гривну сильно лихорадит из-за скачка евро : Херсон Онлайн 09:06
- Курс валют в Луганске на 27 мая : Cxid.info 09:02
- Курс валют на 27 мая 2020 года : Waves-ua 08:56
- В Украине резко вырос курс евро, доллар тоже дорожает : Сегодня.ua 08:46
- Нацбанк ослабил курс гривни : Укринформ 08:46
- Свежие курсы валют: сколько сегодня стоят доллар и евро : Телеграф.com.ua 08:42
- Курс валют НБУ. Доллар и евро дорожают : Новое Время 08:39
- Доллар дорожает: свежие курсы валют : УНИАН 08:32
- Доллар и евро подорожал - курс валют на 27 мая : Эхо Киева 08:30
- Курс валют от НБУ: доллар и евро продолжают дорожать : Realist.online 08:24
- НБУ понизил курс гривны на 2 копейки : Минфин 08:08
- Курс НБУ: гривня вновь ослабла : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Курс доллара продолжает расти: Курсы валют от НБУ : Західна iнформаційна корпорація 07:45
- Утром доллар продолжил расти : Gazeta.ua 07:35
- Курс валют на 27 мая - гривну сильно лихорадит из-за скачка евро : Znaj.ua 07:16
- Курс гривны продолжает снижаться : Гордон 07:05
- Курс валют на 27 мая: доллар и евро прибавили в цене : DsNews 06:33
- Курс валют на 27 мая: гривна снова подешевела : FaceNews 06:15