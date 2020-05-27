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Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды (48)

Агро Перспектива 2020.05.27 14:08
27.05.2020 14:05 "Агро Перспектива" (г. Киев) - Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая, пишет "Интерфакс-Украина". В частности, правительство создало Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также переименовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики.
СРЕДА, ЭНЕРГЕТИК, МИНИСТЕРСТВО, ЗАЩИТА, КАБИНЕТ, РЕСУРС, Шмыгаль, Украина
2020.05.27 (48)

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