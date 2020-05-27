Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды (48)

2020.05.27 (48)2020.05.26 (5) →
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины разделили на два : Аргументы и Факты Украина 14:09
- Кабмин решил создать новое министерство и переименовал Минэнерго : Обозреватель 14:09
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Агро Перспектива 14:08
- Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства : НикВести 14:07
- Май, 27 в 13:40 Кабмин создал Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов : ICTV Факти 14:06
- Кабмин разделил Минэнерго на два ведомства : NewsMir.info 14:06
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : UAportal 14:05
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : UAportal 14:05
- В Кабмине решили создать новое министерство : ГолосUA 14:05
- Правительство разделило Минэнерго на два ведомства : Громадське телебачення 14:05
- Кабмин снова создал Министерство энергетики и защиты окружающей среды : ForUm 14:04
- Кабмин разделил Минэкоенерго, выделив Министерство энергетики : НефтеРынок 14:03
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Business Information Network 14:01
- Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства : Електронні Вісті 14:00
- Кабмин принял важное решение по судьбе Минэкоэнерго: что изменится, документ : Апостроф 14:00
- Кабмин разделил Минэнерго на два отдельных министерства : 112.ua 14:00
- Экология отдельно, энергетика отдельно: Кабмин разделил Минэкоэнерго на два ведомства : УНИАН 13:47
- Не прошло и года: Минэнерго решили разделить обратно на два ведомства : УНИАН 13:47
- Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства : Українські національні новини 13:47
- На заседании правительства утвердили создание двух новых министерств : UA.news 13:47
- Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды : UAzmi 13:45
- Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства : Український Бізнес Ресурс 13:44
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Телеграф.com.ua 13:42
- Кабмин разделил Министерство энергетики на два ведомства : Судебно-юридическая газета 13:39
- Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды : Новости Донбасса 13:39
- Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства : ОстроВ 13:39
- Кабмин поддержал выделение Минэкологии из Минэкоэнерго : Энергореформа 13:39
- В Украине стало на одно министерство больше : Минпром 13:38
- Кабмин провел раздел министерств : Lenta.ua 13:37
- Кабмин создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов : LB.ua 13:37
- Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Интерфакс-Україна 13:36
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства : Гордон 13:35
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Depo 13:32
- Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды (ДОКУМЕНТ) : Дело.ua 13:32
- Кабмин разделил министерства энергетики и экологии [видео, дополнено] : Комсомольская Правда в Украине 13:31
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства : Прямий канал 13:31
- 27.05.2020 в 13:28 Кабмин разделил Минэкоэнерго : InfoResist.org 13:30
- Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства : Рубрика 13:30
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды поделили на два ведомства : Страна.ua 13:16
- Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды - нардеп : Сегодня.ua 13:16
- Кабмин создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов : Укринформ 13:16
- Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды : Зеркало недели. Украина 13:16
- Кабмин поддержал разделение Минэкоэнерго на два министерства : OilPoint 13:12
- Правительство создало Министерство энергетики : Gazeta.ua 13:05