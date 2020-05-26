"Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов (1)

Хвиля 2020.05.26 22:35
Украинцы уже могут приобрести билеты на несколько поездов
"Хвиля" 26.05.2020 22:21:00
"Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов
"Укрзализныця" начала онлайн-продажу билетов на 5 поездов.
Об этом она сообщила на своем сайте.
"Продажа билетов открыта на поезда No721 / 722 Киев-Харьков, No726 / 725
Киев-Харьков, No763 / 764 Киев-Одесса, No711 / 712 Киев-Константиновка,
No740 / 739 Киев-Кривой Рог", - проинформировала "Укрзализныця".
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