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"Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов

"Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов (1)

Хвиля 2020.05.26 22:35
Украинцы уже могут приобрести билеты на несколько поездов "Хвиля" 26.05.2020 22:21:00 "Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов "Укрзализныця" начала онлайн-продажу билетов на 5 поездов. Об этом она сообщила на своем сайте. "Продажа билетов открыта на поезда No721 / 722 Киев-Харьков, No726 / 725 Киев-Харьков, No763 / 764 Киев-Одесса, No711 / 712 Киев-Константиновка, No740 / 739 Киев-Кривой Рог", - проинформировала "Укрзализныця".
ПОЕЗД, БИЛЕТ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ПРОДАЖА, ЭЛЕКТРИЧКА, КАРАНТИН, Криклий, Украина, Киев, Харьков, Одесса
2020.05.27 (1)

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