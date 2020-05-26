"Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов (1)

Хвиля 2020.05.26 22:35

Украинцы уже могут приобрести билеты на несколько поездов "Хвиля" 26.05.2020 22:21:00 "Укрзализныця" начала продажу билетов: список поездов "Укрзализныця" начала онлайн-продажу билетов на 5 поездов. Об этом она сообщила на своем сайте. "Продажа билетов открыта на поезда No721 / 722 Киев-Харьков, No726 / 725 Киев-Харьков, No763 / 764 Киев-Одесса, No711 / 712 Киев-Константиновка, No740 / 739 Киев-Кривой Рог", - проинформировала "Укрзализныця".