Бассейны, спортзалы, поезда, - завтра Минздрав обнародует перечень "смягчений" карантина с 1 июня (1)

0564.ua Кривой Рог 2020.05.26 20:01
Хоменко Анна
журналист
С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина - в частности,
возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между
городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой заместителя министра
здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины
Виктора Ляшко на брифинге 26 мая.
Прямая речь: "С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы
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