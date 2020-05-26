Бассейны, спортзалы, поезда, - завтра Минздрав обнародует перечень "смягчений" карантина с 1 июня (1)

0564.ua Кривой Рог 2020.05.26 20:01

Хоменко Анна журналист С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина - в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на брифинге 26 мая. Прямая речь: "С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы