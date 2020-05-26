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Адвокат Головань опровергает сообщение ГБР о вручении Марине Порошенко повестки на допрос для ее супруга

Адвокат Головань опровергает сообщение ГБР о вручении Марине Порошенко повестки на допрос для ее супруга (2)

Интерфакс-Україна 2020.05.26 17:06
Адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что распространенная Государственным бюро расследований (ГБР) информация о вручении супруге Петра Порошенко Марине повестки о вызове ее мужа на допрос не соответствует действительности. "Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать
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2020.05.27 (2)

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