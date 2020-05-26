ГБР передало Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее мужа (1)

Рубрика 2020.05.26 16:30

Сотрудники Государственного бюро расследований приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его супруге Марине. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГБР. ГБР: "Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу". Порошенко повторно вызвали на допрос в деле о перемещении художественных