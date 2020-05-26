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ГБР прорвалось в музей Гончара с картинами Порошенко

ГБР прорвалось в музей Гончара с картинами Порошенко (1)

SiteUA 2020.05.26 19:50
Сначала сотрудники ГБР хотели вручить Порошенко повторную повестку на допрос, но его в музее не нашли. Сначала сотрудники ГБР хотели вручить Порошенко повторную повестку на допрос, но его в музее не нашли. Потом они решили провести следственные действия с выставленными картинами. Сотрудники Госбюро расследований прорвались в здание музея Ивана Гончара, где бфвший президент Петр Порошенко во вторник, 26 мая, открыл выставку картин.
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2020.05.27 (1)

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