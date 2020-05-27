Венедиктова сообщила, что САП - это самостоятельная структура, но она попробует повлиять на нее 17:02 Политика ЦВК вивчає можливості впровадження новітніх інформаційних технологій у виборчий процес (1)

Новый.net 2020.05.26 19:19

Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. В своем обращении, опубликованном Офисом генпрокурора, она заявила, что провела совещание с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким еще в первую неделю своего пребывания на должности генпрокурора.