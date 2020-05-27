Венедиктова сообщила, что САП - это самостоятельная структура, но она попробует повлиять на нее 17:02 Политика ЦВК вивчає можливості впровадження новітніх інформаційних технологій у виборчий процес (1)

Новый.net 2020.05.26 19:19
Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров
Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и
пообещала отреагировать на это.
В своем обращении, опубликованном Офисом генпрокурора, она заявила, что
провела совещание с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром
Холодницким еще в первую неделю своего пребывания на должности
генпрокурора.
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