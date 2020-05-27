День Киева отметят в теле- и онлайн формате (20)

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- Кличко в этом году собирается отпраздновать День Киева онлайн : Капитал 09:20
- День Киева отметят в теле - и онлайн формате : Західна iнформаційна корпорація 09:15
- В этом году День Киева отпразднуют онлайн : NewsOne 09:08
- Празднование дня Киева будет проходить в режиме онлайн : НикВести 09:07
- Стало известно, как пройдет празднование Дня Киева : Хвиля 09:05
- В КГГА нашли способ отпраздновать День Киева в режиме карантина : UA.news 08:47
- День Киева отметят в теле- и онлайн формате : Українська правда 08:40
- День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате : WomenBox 07:23
- Празднование дня Киева будет проходить в режиме "онлайн" - КГГА : Интерфакс-Україна 07:06
- День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях : Всеукраинские вести 06:56
- День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате : Goodnews.ua 06:38
- День Киева - 2020 и карантин: как пройдет праздник в этом году : Судебно-юридическая газета 06:38
- День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате : IT обозрение 02:45
- День Киева в карантин: заработают фонтаны, побегут марафон онлайн и сыграют с балкона театра : Новости Киева 00:53
- День Киева в этом году пройдет в теле- и онлайн формате : InternetUA 00:44
- День Киева будут отмечать в телеформате и онлайн : Газета День 00:24
- День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях : Телеграф.com.ua 00:12
- В этом году День Киева отпразднуют онлайн и по телевизору : NewsMir.info 00:06
- В этом году День Киева отпразднуют онлайн и по телевизору : Страна.ua 00:01