День Киева отметят в теле- и онлайн формате (20)

Українська правда 2020.05.27 08:40

Среда, 27 мая 2020, 08:21 В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Источник: официальный портал Киева Детали: В эфире телеканала "Киев" утром включится праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".