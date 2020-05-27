Расстрелы на Майдане: Киевский суд заочно арестовал министра обороны времен Януковича (1)

#Буквы 2020.05.26 18:20
Печерский районный суд заочно под стражу бывшего министра обороны Украины
Павла Лебедева времен беглого президента Виктора Януковича. Экс-министр
арестован по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
Вторник, 26 мая 2020, 17:36
Павел Лебедев
Фото из открытых источников
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный
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