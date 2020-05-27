Расстрелы на Майдане: Киевский суд заочно арестовал министра обороны времен Януковича (1)

#Буквы 2020.05.26 18:20

Печерский районный суд заочно под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева времен беглого президента Виктора Януковича. Экс-министр арестован по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Вторник, 26 мая 2020, 17:36 Павел Лебедев Фото из открытых источников Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. "По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный