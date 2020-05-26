Исполком УАФ официально назвал дату нового старта чемпионата Украины по футболу (1)

Страна.ua 2020.05.26 23:01
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30 мая стартует Украинская премьер-лига, фото: upl.ua
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о возобновлении
футбольного сезона в Украине с 30 мая.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Исполком рассмотрел письмо Министерства здравоохранения Украины от 26 мая о
согласования проведения матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины по
футболу, и постановление Главного государственного санитарного врача
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, Степанов
, Ляшко
, Украина
, Киев