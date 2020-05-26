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Исполком УАФ официально назвал дату нового старта чемпионата Украины по футболу

Исполком УАФ официально назвал дату нового старта чемпионата Украины по футболу (1)

Страна.ua 2020.05.26 23:01
22:48, сегодня 30 мая стартует Украинская премьер-лига, фото: upl.ua Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о возобновлении футбольного сезона в Украине с 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Исполком рассмотрел письмо Министерства здравоохранения Украины от 26 мая о согласования проведения матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины по футболу, и постановление Главного государственного санитарного врача
КУБОК, МИНЗДРАВ, ФУТБОЛ, ИСПОЛКОМ, СТЕПАНОВ, МАТЧ, Павелко, Степанов, Ляшко, Украина, Киев
2020.05.27 (1)

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