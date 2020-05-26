Похоже, открывают компанию. Apple зарегистрировала юрлицо в Украине (2)

Новое Время 2020.05.26 17:39
26 мая, 17:16
Apple может объявить о старте работы подразделения в Украине уже этим летом.
Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в
украинской юрисдикции, сообщает издание AIN.UA со ссылкой на данные
госреестра реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей.
Датой регистрации общества с ограниченной ответственностью в реестре
указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса - IQ Business Center, директор
компании - Роман Гуменюк.
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, Киев