Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов (24)

Шахта.org 2020.05.27 07:49

27.05.2020 3:05 Финал Кубка Украины, который должен был состояться в Тернополе, перенесли, сообщил официальный сайт УАФ. Таким образом, финальный поединок состоится во Львове, 8 июля, на Арене Львов. Отметим, что полуфинал Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня, а между Мариуполем и Ворсклой - 24 июня. Ранее стало известно расписание матчей 24-го тура украинской Премьер-лиги. Источник