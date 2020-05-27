Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов (24)

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- Стало известно, в каком городе пройдет финал Кубка Украины, - СМИ : Depo 09:25
- У Тернополя отобрали финал Кубка Украины по футболу : Еспресо TV 09:03
- Официально: Финал Кубка Украины не будут проводить в Тернополе : Bigmir)net СПОРТ 08:36
- Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове : Соцпортал 08:35
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов : Фокус 08:34
- Кубок Украины: названы даты полуфиналов : Телеграф.com.ua 08:12
- Официально: Финал Кубка Украины не будут проводить в Тернополе : Bigmir)net Новости 08:08
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов : Гордон 08:05
- Финальный матч Кубка Украины по футболу состоится во Львове : DsNews 08:03
- Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов : Шахта.org 07:49
- У Тернополя забрали финал Кубка Украины : Телеграф.com.ua 07:42
- Финал Кубка Украины перенесли во Львов : Страна.ua 07:31
- 27.05.2020 Финал Кубка Украины: официально названы город и дата : ОРД-02 07:13
- Официально. Финал Кубка Украины перенесен из Тернополя во Львов : Динамо Киев от Шурика 06:29
- В этом году финал Кубка Украины по футболу пройдет во Львове : 112.ua 05:30
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов : Українська правда 04:40
- УАФ перенесла место проведения финала Кубка Украины : Українські національні новини 02:47
- Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов : Football.ua 02:35
- Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя на Арену Львов : Террикон 00:42
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов : РБК-Україна 00:10
- Официально. Финал Кубка Украины сезона-2019/2020 состоится 8 июля во Львове : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Тернополя во Львов : LB.ua 00:07
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов : ДнепрCity.net 00:04
- Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов : Kramatorsk.info 23:51