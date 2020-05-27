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Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов

Финал Кубка Украины перенесли из Тернополя во Львов (24)

Шахта.org 2020.05.27 07:49
27.05.2020 3:05 Финал Кубка Украины, который должен был состояться в Тернополе, перенесли, сообщил официальный сайт УАФ. Таким образом, финальный поединок состоится во Львове, 8 июля, на Арене Львов. Отметим, что полуфинал Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня, а между Мариуполем и Ворсклой - 24 июня. Ранее стало известно расписание матчей 24-го тура украинской Премьер-лиги. Источник
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2020.05.27 (24)

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