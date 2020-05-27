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Санкции против "Северного потока - 2": в США заявили о новых шагах

Санкции против "Северного потока - 2": в США заявили о новых шагах (29)

Dialog.ua 2020.05.27 10:32
27 мая 2020, 10:14 Против проекта России "Северный поток - 2" вскоре могут принять новые санкции в США. Посол Штатов в Германии Ричард Гренелл убежден, что ограничения поддержат как демократы, так и республиканцы. Посол США в Германии Ричард Гренелл уверен, что в сенате и Конгрессе демократы и республиканцы вместе поддержат новые санкционные ограничения против российского проекта "Северный поток - 2".
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2020.05.27 (29)

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