Санкции против "Северного потока - 2": в США заявили о новых шагах (29)

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- США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2 : Минпром 11:08
- В США заявили о планах ввести новые санкции против "Северного потока - 2". Оператор газопровода назвал это дискриминацией : Всеукраинские вести 10:56
- Оператор "Северного потока - 2" ответил на угрозы санкциями : Версии.com 10:51
- США собираются ввести новые санкции против "Северного потока - 2" : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- В США обсуждают введение новых санкций против "Северного потока 2" - посол : ОстроВ 10:39
- В США заявили о планах ввести новые санкции против "Северного потока - 2". Оператор газопровода назвал это дискриминацией : Гордон 10:35
- Санкции против "Северного потока - 2": в США заявили о новых шагах : Dialog.ua 10:32
- В США пригрозили России новыми санкциями за "Северный поток-2" и попросили Германию "не кормить зверя" : Страна.ua 10:16
- Посол США в Германии заявил о новых санкциях для "Северного потока-2" : Mk.Mk.Ua 10:07
- США планируют новые санкции против "Северного потока - 2" : Версии.com 09:51
- Новые санкции против "Северного потока-2" анонсирует американский дипломат : Українська правда 09:40
- 27.05.2020 в 09:21 СМИ: США собираются не допустить работу "Северного потока-2", готовят новые санкции : InfoResist.org 09:30
- США готовят новые санкции против "Северного потока-2" и посоветовали Германии "прекратить кормить зверя" : УНИАН 09:17
- США готовы ввести новые санкции против "Северного потока-2" : GuildHall 08:37
- Май, 27 в 7:53 США рассматривают введение новых санкций против Северного потока-2 : ICTV Факти 08:05
- Посол США в Германии сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2" : ДнепрCity.net 08:04
- США введут новые санкции против Nord Stream-2 : Позиция 07:32
- Новые санкции против "Северного потока - 2" обсуждаются - посол США : Информационное Сопротивление 07:12
- Посол США в Германии сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2" : Українські національні новини 05:17
- Посол США в ФРГ сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2" : FaceNews 05:15
- США рассматривают введение новых санкций против "Северного потока"-2 : 112.ua 05:00
- "Северный поток-2": в США анонсировали новые санкции : Антикор.com.ua 02:11
- "Северный поток-2": в США анонсировали новые санкции : Новости без границ 02:07
- "Северный поток-2": в США анонсировали новые санкции : Всеукраинские вести 01:56
- США готовят новые санкции против "Северного потока - 2" - дипломат : Прямий канал 01:31
- США обсуждают новые санкции против "Северного потока 2", - посол : РБК-Україна 00:40
- Посол США в Германии рассказал о возможных предстоящих санкциях : NewsMir.info 00:06
- США готовит неприятный сюрприз россиянам и их амбициозным проектам : Багнет 00:01