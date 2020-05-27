Принес бензин: в Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона (фото) (28)

УНИАН 2020.05.27 01:02

00:50, 27 мая 2020 Таким образом злоумышленник решил отомстить кассиру. Поджечь себя мужчина не успел / Фото: Нацполиция В Харькове мужчина пытался поджечь себя в помещении ломбарда из-за неудачной покупки мобильного телефона. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции Харьковщины. "26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация.