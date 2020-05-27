Принес бензин: в Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона (фото) (28)

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- Пришел в ломбард с канистрой бензина: в Харькове мужчина пытался устроить акт самосожжения, - ФОТО : 057.ua Харьков 11:01
- ЧП в харьковском ломбарде: мужчина пытался поджечь себя на глазах у сотрудников (ФОТО) : ГолосUA 10:35
- В Харькове клиент ломбарда угрожал самосожжением : Досье 10:28
- В Харькове мужчина хотел себя сжечь в ломбарде из-за неисправного телефона : Аргументы и Факты Украина 10:09
- Май, 27 в 9:57 Облил кассу бензином: в Харькове мужчина хотел устроить самосожжение в ломбарде : ICTV Факти 10:06
- Купил неработающий телефон: в Харькове мужчина попытался поджечь себя в ломбарде : Всеукраинские вести 09:56
- В Харькове из-за телефона мужчина пытался поджечь себя в ломбарде : IPnews 09:44
- В Харькове задержали мужчину за попытку самосожжения в ломбарде : DsNews 09:33
- В Харькове мужчина угрожал поджечь себя в ломбарде из-за поломанного телефона : Depo 09:25
- В Харькове мужчина хотел поджечь себя в ломбарде из-за неисправного телефона (фото) : FaceNews 09:15
- В одном из ломбардов Харькова мужчина пытался устроить акт самосожжения : Lenta.ua 09:07
- Харьковчанин посреди города угрожал самосожжением : Status Quo 08:42
- Мужчина пытался устроить самосожжение в ломбарде (ФОТО) : Редпост 08:40
- В Харькове полицейские спасли кассира от страшной смерти (фото) : Город Х 08:39
- В Харькове недовольный новым телефоном мужчина решил поджечь себя в здании ломбарда : Страна.ua 08:16
- В ломбарде Харькова мужчина хотел поджечь себя из-за неисправного телефона(фото) : Измаил вечерний 07:45
- Полицейские задержали в Харькове мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде : UAzmi 07:44
- В ломбарде Харькова мужчина хотел поджечь себя из-за неисправного телефона : Мрия Запорожьe 07:12
- В ломбарде Харькова мужчина хотел поджечь себя из-за неисправного телефона : Bigmir)net Новости 07:08
- В одном из харьковских ломбардов мужчина чуть не совершил самоподжог (ФОТО) : Дело.ua 07:02
- В Харькове задержали мужчину, который угрожал сжечь себя в ломбарде : Новое Время 06:40
- Харьковская полиция задержала мужчину, собиравшегося поджечь себя в ломбарде : Интерфакс-Україна 06:06
- В Харькове нерабочий телефон едва не стал причиной трагедии : Сегодня.ua 03:16
- Купил неработающий телефон: в Харькове мужчина попытался поджечь себя в ломбарде : Телеграф.com.ua 02:12
- Принес бензин: в Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона (фото) : NewsMir.info 01:16
- Принес бензин: в Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона (фото) : NewsMir.info 01:06
- Принес бензин: в Харькове мужчина пытался поджечь себя в ломбарде из-за нерабочего телефона (фото) : УНИАН 01:02