МИД отреагировал на оскорбления Шредера в адрес украинского посла (56)

- Экс-канцлер ФРГ Шредер обозвал украинского посла : Антикор.com.ua 17:12
- Экс-канцлер ФРГ Шредер обозвал украинского посла : Новости без границ 17:07
- МИД отреагировал на оскорбления Шредера в адрес украинского посла : Gazeta.ua 17:05
- Украина отреагировала на оскорбление Шредером посла Мельника : ForUm 17:04
- "Подло и низко": В МИД осудили Шредера за оскорбление украинского посла : Gazeta.ua 16:35
- "Не водитесь с деньгами РФ": Украина отреагировала на оскорбления Шредера в сторону посла Мельника : 5 Канал 16:31
- Экс-канцлер Германии назвал украинского посла "карликом" - в МИД отреагировали : Эхо Киева 16:30
- "Друг Путина" грубо обозвал украинского посла из-за Крыма : Begemot.media 16:17
- "Шредер поступил подло и низко": В МИД Украины заявили, что не будут терпеть оскорблений в адрес своего дипломата : ReplyUA.net 16:11
- МИД ответил экс-канцлеру Германии Шредеру за оскорбление посла: "Не водитель с российскими деньгами" : Dialog.ua 16:02
- "Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом" : Kramatorsk.info 15:51
- "Подло и низко": МИД возмутился оскорблением экс-канцлером Германии посла Украины : Українські Новини 15:44
- В МИД отреагировали на слова Шредера о "карлике" из посольства Украины: заявление : Информационное Сопротивление 15:42
- Экс-канцлер ФРГ жестко унизил посла Украины : Lenta.ua 15:37
- Май, 27 в 15:29 Назвал посла Украины карликом: МИД отреагировал на заявление Шредера : ICTV Факти 15:36
- Бывший канцлер Германии оскорбил украинского дипломата : Днепр Час 15:28
- За что экс-канцлер Шредер оскорбил посла Украины - Deutsche Welle : Экономика от Пророка 15:28
- "Подло и низко". В МИД прокомментировали слова Шредера об украинском после : Днепр Вечерний 15:27
- "Подло и низко": В МИД ответили на заявление экс-канцлера Германии относительно украинского посла : Західна iнформаційна корпорація 15:15
- Герхард Шредер обозвал посла Украины в Германии "карликом" : Петр и Мазепа 15:09
- В МИД ответили на оскорбления Шредера : Lenta.ua 15:08
- МИД Украины отреагировал на оскорбления Шредера в адрес нашего посла : DsNews 15:03
- 27.05.2020 в 14:35 "Посла в обиду не дадим!": В МИД отреагировали на оскорбления Шредера в сторону Мельника : InfoResist.org 14:45
- Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла "карликом" : RUpor.info 14:41
- "Какой-то карлик из Украины меня критикует?": Шредер ответил Андрею Мельнику на вопрос о санкциях : ReplyUA.net 14:41
- С кем поведешься, от того и наберешься: МИД ответил на оскорбления Шредера в адрес украинского посла : Новое Время 14:40
- "Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление Шредера по украинскому послу : Українська правда 14:40
- "Подло и низко". В МИД прокомментировали слова Шредера об украинском после : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- Дипломат: выпад против нашего Посла - это выпад против Украины, власти ФРГ должны поставить на место Шредера : FinOboz 14:34
- "Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление Шредера по украинскому послу : УП Європейська правда 14:32
- "Какой-то карлик": экс-канцлер Германии обозвал украинского посла : Вести.ua 14:14
- Дипломат: выпад против нашего Посла - это выпад против Украины, власти ФРГ должны поставить на место Шредера : ReplyUA.net 14:11
- В МИД назвали "подленьким" заявление экс-канцлера ФРГ, обозвавшего украинского посла "карликом" : УНИАН 13:47
- Бывший канцлер Германии Шредер обозвал украинского посла в ФРГ карликом : Сумські Дебати 13:32
- "Какой-то карлик из Украины": Экс-канцлер ФРГ обозвал украинского посла : ForUm 12:34
- Бывший канцлер ФРГ Шрёдер назвал "карликом" посла Украины : FinOboz 12:34
- Шредер обозвал украинского посла: "Какой-то карлик из Украины" : Еспресо TV 12:33
- Бывший канцлер ФРГ Шрёдер назвал "карликом" посла Украины : Капитал 12:20
- Какой-то карлик: бывший канцлер Германии обозвал украинского посла : Комсомольская Правда в Украине 12:16
- 27.05.2020 в 11:59 "Какой-то карлик из Украины": Шредер обозвал украинского посла : InfoResist.org 12:00
- Экс-канцлер Германии Герхард Шредер обозвал украинского посла в ФРГ карликом : Новости Херсонщины 11:48
- "Карлик": Друг Путина Шредер обозвал украинского посла : Depo 11:32
- "Карлик из Украины": бывший канцлер Германии жестко высказался об украинском дипломате : Elise Journal 11:31
- Экс-канцлер Германии Шредер грубо обозвал украинского посла - западные СМИ : Сегодня.ua 11:17