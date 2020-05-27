МИД отреагировал на оскорбления Шредера в адрес украинского посла (56)

Gazeta.ua 2020.05.27 17:05

"Нашего посла в обиду не дадим!", - отметил Василий Боднар Заместитель главы украинского Министерства иностранных дел Василий Бондарь назвал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в сторону украинского посла в ФРГ Андрея Мельника "подлым и низким". Об этом украинский дипломат сообщил в Facebook. "Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но, как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься".