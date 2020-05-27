Глава МИД Украины едет в Венгрию: о чем и с кем будет говорить в Будапеште (40)

Сегодня.ua 2020.05.27 14:16

27 мая, 14:08 Станислав Кожемякин Дмитрий Кулеба преодолеет все путешествие на автомобиле Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует совершить рабочий визит в Венгрию, с которой у Украины в последние годы сложились непростые отношения. Символическое значение поездке прибавляет то, что это будет его первым невирутальным зарубежным визитом с момента назначения на должность в марте.