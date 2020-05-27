Глава МИД Украины едет в Венгрию: о чем и с кем будет говорить в Будапеште (40)

- Кулеба едет в Венгрию для решения проблем двусторонних отношений : Iнше ТВ 15:43
- Глава МИД Украины едет в Венгрию: о чем и с кем будет говорить в Будапеште : GlavPost.Com 15:37
- Кулеба с рабочим визитом посетит Венгрию : Journalist.today 14:46
- Глава МИД Украины едет в Венгрию: о чем и с кем будет говорить в Будапеште : Сегодня.ua 14:16
- Кулеба едет в Венгрию договариваться о примирении : Українські Новини 14:14
- Кулеба встретится с Сиярто: Глава МИД преодолеет более 1000 километров до Будапешта на автомобиле : UA-Reporter.com 14:13
- Глава МИД Украины едет "мириться" с Венгрией - СМИ : Южная правда 14:09
- Глава МИД едет в Венгрию искать примирения по болезненному вопросу : Lenta.ua 14:07
- Кулеба поедет с рабочим визитом в Венгрию на машине : Гордон 14:05
- Кулеба проедет тысячу километров в автомобиле ради встречи с главой МИД Венгрии : Фокус 14:04
- Кулеба впервые едет в командировку заграницу : Depo 14:02
- Визит для примирения: СМИ сообщают о предстоящей поездке Кулебы в Венгрию : Зеркало недели. Украина 13:46
- Кулеба едет в Венгрию с первым посткарантинним рабочим визитом : Слово і Діло 13:41
- Кулеба совершит свой первый "невиртуальный" рабочий визит в Венгрию : ПрессОрг24 13:34
- Кулеба совершит свой первый "невиртуальный" рабочий визит в Венгрию : DailyUA 13:24
- Кулеба собирается в Венгрию для решения проблем двусторонних отношений : Західна iнформаційна корпорація 13:15
- Глава МИД Украины едет "мириться" с Венгрией - СМИ : Мрия Запорожьe 13:12
- Глава МИД Украины с первым "невиртуальным" визитом посетит Венгрию : Аргументы и Факты Украина 13:09
- Кулеба 29 мая совершит рабочий визит в Венгрию и проведет встречу с Сийярто : LB.ua 13:07
- Несмотря на пандемию: Кулеба едет на встречу Сийярто : ForUm 13:04
- Кулеба совершит свой первый "невиртуальный" рабочий визит в Венгрию : ДнепрCity.net 13:04
- Кулеба поедет на машине в Будапешт ради решения проблем с Венгрией : DsNews 13:03
- Автомобилем вместо самолета Кулеба поедет в Венгрию обсудить с Сийярто торговлю и проблемы в отношениях между странами : Еспресо TV 13:03
- Кулеба поедет в Венгрию на автомобиле, чтобы поговорить с главой МИД : NewsOne 12:38
- Глава МИД едет в Венгрию для согласования компромиссных договоренностей : ГолосUA 12:35
- СМИ: на днях Кулеба посетит Будапешт, чтобы "помириться" с Венгрией : FinOboz 12:34
- В МИД подтвердили визит Кулебы в Венгрию: из-за карантина поедет на авто : УП Європейська правда 12:32
- Кулеба совершит свой первый "невиртуальный" рабочий визит в Венгрию : Українські національні новини 12:32
- Кулеба в пятницу на автомобиле совершит рабочий визит в Венгрию : Укринформ 12:31
- СМИ: на днях Кулеба посетит Будапешт, чтобы "помириться" с Венгрией : ReplyUA.net 12:11
- Кулеба едет в Венгрию для решения проблем двусторонних отношений : РБК-Україна 12:10
- Кулеба едет в Венгрию для решения проблем двусторонних отношений : NewsMir.info 12:06
- Кулеба решил наладить отношения Украины с Венгрией : From-UA.com 12:04
- Глава МИД Кулеба проедет более 1000 км на авто, чтобы согласовать встречу Зеленского с Орбаном : Страна.ua 11:46
- Кулеба 29 мая на авто поедет в Венгрию договариваться о встрече Зеленского и Орбана - СМИ : ОстроВ 11:39
- Глава МИД Украины едет "мириться" с Венгрией - СМИ : РИА Мелитополь 11:26
- Кулеба еще до окончания карантина едет в Венгрию договариваться о примирении : УП Європейська правда 10:32
- Кулеба поедет в Венгрию до завершения карантина, - СМИ : Рубрика 10:30
- Кулеба еще до окончания карантина едет в Венгрию договариваться о примирении : Українська правда 10:10