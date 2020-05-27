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"Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания"

"Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания" (40)

Business Information Network 2020.05.27 12:01
12:01 27.05.2020 Правление АО "Укрзализныця" (УЗ) решило создать с 1 июля 2020 года отдельный филиал - "Вокзальную компанию" с целью сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике Антона Саболевского во вторник утром. Он пояснил, что такое решение вызвано необходимостью усовершенствования
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