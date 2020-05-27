"Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания" (40)

- "Укрзализныця" создает компанию для реорганизации вокзалов : Слово і Діло 15:42
- "Укрзализныця" создаст филиал "Вокзальная компания" ╘ : Транспортный бизнес 15:40
- "Укрзалізниця" в июле создаст отдельную компанию для управления вокзалами. Она будет развивать коммерческие площади : Retailers.ua 15:25
- В "Укрзализныце" создадут компанию для реорганизации вокзалов : Західна iнформаційна корпорація 15:15
- Укрзализныця создаст отдельную компанию для управления вокзалами : Еспресо TV 15:03
- УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов : РБК-Україна 14:40
- Укрзализныця создаст филиал, который будет управлять вокзалами : Finance.UA 14:33
- "Укрзалізниця" создаст филиал для управления вокзалами : Вечерний Николаев 14:14
- Укрзализныця создает отдельную компанию для вокзалов : Южная правда 14:09
- "Укрзалізниця" создаст компанию для управления вокзалами : НикВести 14:07
- Укрзализныця создаст компанию для управления вокзалами : Громадське телебачення 13:36
- "Укрзалiзниця" создает отдельный филиал, который будет управлять вокзалами : Шиповник.ua 13:33
- Укрзализныця создает отдельный филиал для управления вокзалами : Bigmir)net Финансы 13:17
- Сотню украинских вокзалов передадут новому филиалу "Укрзализныци" : Fin.org.ua 13:15
- Укрзализныця создает отдельный филиал для управления вокзалами : Bigmir)net Новости 13:08
- 2020-05-27 11:00:15 Укрзалізниця создает "Вокзальную компанию" : Mintrans 13:06
- По примеру Deutsche Bahn: УЗ создаст компанию для управления вокзалами : УП: Економічна правда 12:33
- Управлять вокзалами будет отдельный филиал "Укрзализныци" : DsNews 12:33
- УЗ создала отдельный филиал для управления вокзалами : 2000.ua 12:30
- Сотню украинских вокзалов передадут новому филиалу "Укрзализныци" : Укрудпром 12:14
- "Укрзализныця" создает отдельный филиал по управлению вокзалами : UAzmi 12:14
- "Укрзализныця" создает отдельный филиал, который будет управлять вокзалами : УНИАН 12:02
- "Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания" : Business Information Network 12:01
- Укрзализныця создает отдельную компанию по управлению вокзалами : Електронні Вісті 12:00
- "Укрзализныця" создала отдельный филиал для управления вокзалами : Zerkalo.mk.ua 11:59
- Укрзализныця планирует создать отдельный филиал : UA.news 11:47
- Укрзализныця создаст отдельный филиал, который будет управлять вокзалами : Телеграф.com.ua 11:42
- С 1 июня УЗ планирует запустить "Вокзальную компанию" : Петр и Мазепа 11:39
- Укрзалізниця создает отдельную компанию по управлению вокзалами : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- В Укрзализныце создадут новый филиал, чтобы вывести вокзалы на безубыточный уровень : Укринформ 11:31
- "Укрзализныця" c 1 июля планирует создать отдельный филиал - "Вокзальную компанию" : Центр Транспортных Стратегий 11:21
- УЗ: Создание филиала "Вокзальная компания" поможет вывести железнодорожные вокзалы на безубыточный уровень : Верже 11:12
- "Укрзализныця" решила создать вокзальную компанию : LB.ua 11:07
- УЗ с 1 июля создаст "Вокзальную компанию" : UaProm 10:47
- "Укрзализныця" намерена создать отдельный филиал "Вокзальная компания" : Hubs 10:40
- Укрзализныця создаст филиал, который будет управлять вокзалами : Новое Время 10:39
- "Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания" : Интерфакс-Україна 10:36
- УЗ: Создание филиала "Вокзальная компания" поможет вывести железнодорожные вокзалы на безубыточный уровень : Позиция 10:32
- Сотню украинских вокзалов передадут новой компании : Олигарх Медиа 10:12