Зеленский ответит за "бандита" в суде: мэр Черкасс подал в суд (59)

Вести.ua 2020.05.27 12:44

Анна Васильева 27 мая 2020, 12:29 Фото: Facebook / Анатолий Бондаренко Бондаренко требует компенсацию в размере одной гривны за нанесенный моральный ущерб Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского и попросил взыскать с того компенсацию, сообщил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном на его странице Facebook.