Зеленский ответит за "бандита" в суде: мэр Черкасс подал в суд (59)

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- Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: просит 1 гривну компенсации : Українські національні новини 13:17
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- Мэр Черкасс решил судиться с Зеленским : Интеллект Украины 12:43
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- Мэр Черкасс подал в суд на президента Зеленского : Bigmir)net Новости 12:38
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