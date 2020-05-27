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Зеленский ответит за "бандита" в суде: мэр Черкасс подал в суд

Зеленский ответит за "бандита" в суде: мэр Черкасс подал в суд (59)

Вести.ua 2020.05.27 12:44
Анна Васильева 27 мая 2020, 12:29 Фото: Facebook / Анатолий Бондаренко Бондаренко требует компенсацию в размере одной гривны за нанесенный моральный ущерб Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского и попросил взыскать с того компенсацию, сообщил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном на его странице Facebook.
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