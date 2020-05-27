В окно прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова" (41)

LB.ua 2020.05.27 11:37

Поджигателей ищет полиция. Фото: kherson.gp.gov.ua Утром в среду, 27 мая, неизвестные лица бросили "коктейль Молотова" в Каховскую местную прокуратуру, разбив бутылкой окно на первом этаже. На сайте полиции говорится, что сообщение о пожаре в здании прокуратуры поступило около 5 часов утра. Следственно-оперативная группа полиции нашла на месте происшествия стеклянную бутылку с остатками легковоспламеняющегося вещества. Фото: hr.npu.gov.ua