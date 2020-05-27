В Одессе задержали иностранных киллеров за покушение на главаря наркокартеля (46)

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- В Одессе полиция задержала группу иностранных киллеров (фото) : Odessa Online 12:11
- В Одессе задержали киллеров, покушавшихся на наркодилера в Киеве : Аргументы и Факты Украина 12:09
- В Одессе задержали группу иностранных киллеров : Lenta.ua 12:07
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- Стрельба в центре Киева: полиция задержала группу иностранных киллеров : 44.ua 12:05
- Стрельба на Печерске: полиция задержала киллеров и рассказала о потерпевшем : Gazeta.ua 12:05
- Стрельба и поджог авто в элитном квартале Киева: нападавших задержали в Одессе (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 12:05
- Покушение на черногорца в Киеве: полиция задержала в Одессе группу иностранных киллеров : Еспресо TV 12:03
- В Одессе задержали иностранных киллеров за покушение на убийство главаря наркокартеля (фото, видео) : 7 телеканал Одессы 12:03
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- В Украине поймали банду иностранных киллеров, "охотившеюся" на лидера наркокартеля: фото : Апостроф 12:00
- В Одессе задержали иностранных киллеров за покушение в центре Киева на мужчину, оказавшегося лидером наркокартеля, - Нацполиция (фото) : КиевВласть.com.ua 11:48
- Задержаны иностранные киллеры, которые пытались убить в Киеве лидера наркокартеля : Journalist.today 11:46
- Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона (фото) : Сегодня.ua 11:46
- В Одессе задержали банду иностранных киллеров: они покушались на главу крупного наркокартеля(фото) : Измаил вечерний 11:45
- В Одессе задержали группу киллеров, которые накануне устроили покушение на иностранца в столице : Західна iнформаційна корпорація 11:45
- В Одессе задержали группу иностранных киллеров - они подстрелили главу наркокартеля (ФОТО) : Iнше ТВ 11:43
- В Одессе задержали банду киллеров, стрелявших в гражданина Черногории : Телеграф.com.ua 11:42
- В Одессе задержали иностранных киллеров за покушение на главаря наркокартеля : RegioNews 11:41
- В Одессе задержали иностранных киллеров, стрелявших в гражданина Черногории в центре Киева : Новое Время 11:40
- Разборки иностранцев в Киеве: полиция задержала киллеров, пострадавший - лидер наркокартеля : Обозреватель 11:39
- Стрельба на Печерске: Спецназ задержал группу киллеров-иностранцев : Bigmir)net Новости 11:38
- В Одессе за покушение в Киеве на гражданина Черногории задержали иностранных киллеров - Нацполиция : Гордон 11:35
- Стрельба на столичном Подоле: в полиции рассказали о потерпевшем и киллерах : Gazeta.ua 11:35
- Покушение на иностранца в Киеве: задержана группа киллеров : Соцпортал 11:35
- Стрельба в Киеве: киллеры пытались убить лидера международного наркокартеля : ForUm 11:34
- Полиция поймала четверых иностранных киллеров, устроивших перестрелку в Киеве : DsNews 11:33
- Нацполиция задержала киллеров, ранивших главу наркокартеля в центре Киева [фото, дополняется] : Комсомольская Правда в Украине 11:31
- Покушение на лидера наркокартеля в Киеве: полиция задержала четырех иностранных киллеров : Укринформ 11:31
- В Одессе задержана группа киллеров : Рупор Одессы 11:30
- В Одессе задержали группу иностранных киллеров из-за покушения в столице на гражданина Черногории : DailyUA 11:24
- В Украине задержали четырех киллеров, которые совершили покушение на лидера международного наркокартеля : Капитал 11:20
- В Одессе поймали иностранных киллеров, которые хотели убить одного из главарей наркокартеля : Vector News 11:16
- В Одессе задержали иностранных киллеров, которые в столице совершили покушение на организатора наркокартеля из Черногории : Преступности.нет 11:16
- В Одессе "взяли" киллеров, расстрелявших в Киеве главу балканского картеля : Вести.ua 11:14
- Стрельба на Печерске: пострадавший - балканец, организатор наркокартеля : UAzmi 11:14
- В Одессе задержали 4 киллеров, которые устроили покушение на главу наркокартеля : Одесса-Медиа 11:11
- Покушение на главаря наркокартеля на Печерске. Спецназ задержал группу киллеров : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- В Одессе задержали банду иностранных киллеров: они покушались на главу крупного наркокартеля : Думская.net 11:03
- В Одессе задержали группу иностранных киллеров из-за покушения в столице на гражданина Черногории : Українські національні новини 11:02
- Задержаны киллеры-иностранцы, расстрелявших черногорца-наркобарона в центре Киева : Страна.ua 11:01
- Нацполиция задержала группу иностранных киллеров за покушение на убийство гражданина Черногории в столице - Игорь Клименко : Рупор Житомира 10:30