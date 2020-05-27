В Одессе задержали иностранных киллеров за покушение на главаря наркокартеля (46)

RegioNews 2020.05.27 11:41

27 мая 2020, 11:26 Киллеры оказывали сопротивление и пытались скрыться Фото: npu.gov.ua Киллеры оказывали сопротивление и пытались скрыться В Одессе правоохранители задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля в Киеве на Печерске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует RegioNews. 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов