Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ТРЦ и отели в Киеве возобновят работу в мае

ТРЦ и отели в Киеве возобновят работу в мае (36)

Главком 2020.05.27 13:35
Сегодня, 13:27 Посещать ТРЦ можно будет при условии соблюдения ряда правил Развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут открывать В Киеве с 30 мая возобновят работу торгово-развлекательные центры и отели. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. "Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон).
ВЫНОС, ОТЕЛЬ, ВЕСТИБЮЛЬ, КИЕВ, РЕСТОРАН, КЛИЧКО, Кличко, Киев, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020