Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями (45)

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- В Киеве откроют торгово-развлекательные центры и гостиницы : Електронні Вісті 14:00
- В Киеве открывают ТРЦ и гостиницы: как изменятся условия для посетителей : Новости Киева 13:52
- С 30 мая в Киеве откроются ТРЦ и гостиницы, - Кличко : Kramatorsk.info 13:51
- ТРЦ в Киеве откроют с 30 мая - Кличко : Версии.com 13:51
- Стало известно, когда в Киеве откроют ТЦ : Источник.info 13:45
- ТРЦ в Киеве откроются 30 мая. С соблюдением санитарных норм и регламентов : TK Media 13:43
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- Кличко анонсировал открытие торгово-развлекательных центров и гостиниц : Хвиля 13:35
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- ТРЦ в Киеве откроют с 30 мая - Кличко : DailyUA 13:24
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- С 30 мая в Киеве откроются ТРЦ и гостиницы : Прямий канал 13:16
- Готовься к шоппингу: ТРЦ Киева откроют уже на этой неделе : Vgorode.ua 13:15
- В Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы : Телеграф.com.ua 13:13
- ТРЦ и отели в Киеве откроются с 30 мая - Кличко : RegioNews 13:11
- В Киеве с 30 мая заработают ТРЦ и гостиницы. Рестораны, кафе и хостелы пока подождут - Кличко : ОстроВ 13:09
- В Киеве откроют торгово-развлекательные центры и гостиницы: дата : Аргументы и Факты Украина 13:09
- Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы : Интерфакс-Україна 13:06
- В Киеве решили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату и условия : Главред 13:05
- Кличко рассказал, когда в Киеве откроют ТРЦ и гостиницы : ForUm 13:04
- В Киеве ТРЦ планируют открыть 30 мая : DsNews 13:04
- ТРЦ в Киеве откроют с 30 мая - Кличко : Українські національні новини 13:02
- ТРЦ и гостиницы в Киеве откроют 30 мая - Кличко : Дело.ua 13:02
- В Киеве разрешили работу ТРЦ: когда они откроются : Наш Киев 13:02
- В Киеве открывают ТРЦ и отели: названы даты и условия : Апостроф 13:00
- ТРЦ в Киеве откроют с 30 мая - Кличко : Новости Киева 12:52
- Киев открывает ТРЦ и отели: названа дата : Kiev24 12:51
- Торгово-развлекательные центры и гостиницы Киева откроют 30 мая : Комсомольская Правда в Украине 12:46
- Торговые центры в Киеве заработают 30 мая : Зеркало недели. Украина 12:46
- С 30 мая в Киеве откроются ТРЦ и гостиницы : UAzmi 12:44
- В Киеве откроются ТРЦ, но без самого главного - названа дата : Вести.ua 12:44
- Киев открывает ТРЦ и отели: названа дата : РБК-Україна 12:40
- В Киеве откроют ТРЦ с 30 мая : Українська правда 12:40
- В Киеве разрешили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату : Обозреватель 12:39
- Когда в Киеве откроют ТРЦ: названа дата : Подробности.ua 12:39
- Май, 27 в 12:15 В Киеве открывают ТРЦ - дата : ICTV Факти 12:36
- Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями : УНИАН 12:32
- 27.05.2020 в 12:17 В Киеве открывают ТРЦ, но с ограничениями : InfoResist.org 12:30