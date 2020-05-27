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Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями

Киевским ТРЦ и гостиницам разрешили открыться 30 мая, но с определенными требованиями (45)

УНИАН 2020.05.27 12:32
12:20, 27 мая 2020 Рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах. ТРЦ будут работать без открытия развлекательных зон \ фото Depositphotos Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (ТРЦ), но без работы развлекательных зон. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграмм-канале.
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