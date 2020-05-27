Разумков не исключает внесения изменений в закон о языке (43)

- 27.05.2020 в 17:04 Разумков заявил, что "языковой" закон надо менять : InfoResist.org 17:15
- Разумков заявил, что закон о языке нужно менять, а в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу : Антикор.com.ua 17:12
- "Слуги" собираются свернуть украинизацию информпространства : RUpor.info 17:11
- "Всю избирательную кампанию я разговаривал на русском": Разумков заявил о необходимости изменить языковый закон : ReplyUA.net 17:11
- Глава Верховной Рады выступает за изменение закона о языке : Акцент.zp.ua 17:10
- Разумков рассказал, нужно ли менять скандальный языковой закон : Главред 17:05
- Разумков хочет изменить закон о языке : Depo 17:02
- Спикер Рады сделал резонансное заявление про закон о языке: в сети волна гнева : Апостроф 17:00
- Разумков хочет внести изменения в закон о языках : Hubs 16:40
- Разумков призвал изменить закон о языке : Обозреватель 16:39
- Разумков считает, что закон о языке нужно менять : Петр и Мазепа 16:39
- Разумков считает, что закон о языке пора менять : From-UA.com 16:34
- "Языковой" закон надо менять - Разумков : Главком 16:05
- Разумков: "Языковой" закон надо менять : ForUm 16:04
- Разумков заявил, что закон о языке нужно менять : Кстати+ 15:56
- Разумков считает, что "языковой" закон надо менять : FM-TV 15:35
- Разумков намекнул, что украинского языка в Украине может стать меньше : Gazeta.ua 15:35
- Разумков признал несовершенство закона о государственном языке : ГолосUA 15:35
- Дмитрий Разумков признал проблемы с законом о языках : Единая Одесса 15:28
- Закон о языке нужно менять, - Разумков : #Буквы 15:20
- В "Слуге народа" хотят изменить закон об украинском языке - Разумков : Прямий канал 15:16
- Разумков: К закону о языке нужно вносить изменения : Західна iнформаційна корпорація 15:15
- Глава Верховной Рады выступает за изменения закона о языке : Акцент.zp.ua 15:10
- Закон о языке нужно менять, но как - пока не ясно, - Разумков : Фокус 15:04
- Разумков считает, что "языковой" закон надо менять : Укринформ 15:01
- Спикер Рады не исключает внесения изменений в закон о языке : Версии.com 14:51
- Глава Рады признал проблемы с законом о языках : Контракты.ua 14:37
- Разумков не исключает внесения изменений в закон о языке : FinOboz 14:34
- Глава Рады признал, что закон о языках ущемляет права украинцев : From-UA.com 14:34
- Разумков заявил, что закон о языке нужно менять : Экономика.com.ua 14:30
- Разумков не исключает внесения изменений в закон о языке : Капитал 14:20
- Разумков признал проблемы с законом о языках : Телеграф.com.ua 14:13
- Разумков хочет поменять закон о языке : Lenta.ua 14:07
- Спикер Рады не исключает внесения изменений в закон о языке : Интерфакс-Україна 14:06
- Разумков заявил, что языковой закон нужно менять : Bigmir)net Новости 13:38
- Разумков заявил, что закон о языке нужно менять, а в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу : Інформатор.press 13:36
- "Я всю избирательную кампанию проговорил по-русски": Разумков заявил, что закон о языке надо менять : Еспресо TV 13:33
- Разумков утверждает, что закон о языке следует изменить : DsNews 13:33
- Разумков раскрыл позицию "Слуги народа" по закону о языке : Ракурс 13:22
- Закон о языке нужно менять, в "Слуге народа" нет единой позиции по этому вопросу : UAzmi 13:15
- Разумков заявил, что закон о языке нужно менять : ЛІГАБізнесІнформ 12:37