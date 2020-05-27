Разумков не исключает внесения изменений в закон о языке (43)

Капитал 2020.05.27 14:20

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в закон о языке необходимо вносить изменения. В интервью "Главкому", отвечая на вопрос надо ли менять закон о языке, Разумков сказал: "Думаю, да". Он также отметил, что во фракции "Слуга народа" отношение к языковому закону "достаточно разнообразное". "От слишком радикально настроенных на защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию...