Назначен новый глава Киевской ОГА: биография и фото (46)

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- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : Електронні Вісті 14:45
- Кабмин одобрил назначение киевским губернатором Володина : Українські Новини 14:44
- Правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОГА : Слово і Діло 14:41
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- Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА : From-UA.com 14:34
- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : ForUm 14:34
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- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : Рубрика 14:30
- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : DailyUA 14:25
- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : УНИАН 14:17
- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : Зеркало недели. Украина 14:16
- Кабмин согласовал назначение нового председателя Киевской ОГА : Західна iнформаційна корпорація 14:15
- Кабмин согласовал назначение Василия Володина главой Киевской ОГА : Вести.ua 14:14
- Кабмин согласовал назначение председателя Киевской ОГА : Телеграф.com.ua 14:13
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- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской обладминистрации : Интерфакс-Україна 14:06
- Кабмин согласовал назначение Володина на должность председателя Киевской ОГА : NewsMir.info 14:06
- Кабмин согласовал главу Киевской ОГА : Gazeta.ua 14:05
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- Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА : Українські національні новини 14:02
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