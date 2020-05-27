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Зеленский освободил от подоходного налога медиков, которые борются с COVID-19

Зеленский освободил от подоходного налога медиков, которые борются с COVID-19 (45)

Обозреватель 2020.05.27 17:09
17:05, 27.05.2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон No591-ІХ, который возвращает медикам, которые борются с COVID-19, налог на доход физических лиц, что удерживался с их зарплат. Документ был принят Верховной Радой 13 мая 2020, сообщили на сайте главы государства. "Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса
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