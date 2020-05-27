В Бельгии за сутки выздоровели в четыре раза больше пациентов, чем госпитализировали (7)

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- В Донецкой области за сутки выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего - 158 случаев : World News 02:18
- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве : Микола.net 02:01
- Подтверждены очередные случаи COVID-19 в Мариуполе : Мариупольские новости 01:56
- Коронавирус: в Бразилии уже почти 400 тысяч инфицированных : Телеграф.com.ua 01:42
- В Мариуполе три новых случая COVID-19. Теперь всего 102 : Mrpl.City 01:00
- Все в Мариуполе: На Донетчине зафиксировали новые случаи СOVID-19 : Донецкие Новости 00:26
- Почти 2,5 миллиона человек победили коронавирус : Українська правда 00:10