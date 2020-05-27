В Бельгии за сутки выздоровели в четыре раза больше пациентов, чем госпитализировали (7)

Укринформ 2020.05.27 19:16

27.05.2020 19:07 В Бельгии за сутки госпитализировали в четыре раза меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали после выздоровления, при этом общее количество инфицированных с начала пандемии продолжало расти и достигло показателя в 57 592 человека. Об этом в среду сообщает бельгийское издание "The Brussels Times". "В течение минувших 24 часов положительные тесты на коронавирус обнаружены