В Черновицкой области за сутки 58 новых случаев COVID-19 (529)

UAzmi 2020.05.28 23:14

2020-05-28 22:59 Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ. "На Буковине сегодня, 28 мая, официально подтверждено еще 58 случаев заражения коронавирусом, из них 38 случаев в Черновцах, Лабораторный центр исследовал 486 новых образцов", - написал чиновник.. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3 259 человек.

СЛУЧАЙ, СУТКИ, ПАЦИЕНТ, ПАНДЕМИЯ, УКРАИНА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, Украина, Киев, Львов, Луганск, Житомир, Одесса, Донецк, Харьков, Ужгород, Херсон