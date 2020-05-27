'Дарница' приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 (2)

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27 травня 2020, середа, 18:32 | Джерело: https://rbc.ua/
Фото: производство лекарств на заводе "Дарницы" (РБК-Украина)
В случае необходимости "Дарница" готова к выпуску данного препарата для
пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой
Фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству
гидроксихлорохина для лечения COVID-19.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, передает РБК-Украина.
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