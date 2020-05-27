'Дарница' приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 (2)

Вої 2020.05.27 18:46

27 травня 2020, середа, 18:32 | Джерело: https://rbc.ua/ Фото: производство лекарств на заводе "Дарницы" (РБК-Украина) В случае необходимости "Дарница" готова к выпуску данного препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой Фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, передает РБК-Украина.