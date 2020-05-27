За сутки во Львовской области 70 новых случаев COVID-19 (65)

Телеграф.com.ua 2020.05.28 10:12

Интерфакс-Украина У 70 жителей Львовской области за минувшие сутки диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной. "По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 - положительные (из них 53 жителя Львова)", - указано в сообщении в четверг утром.

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