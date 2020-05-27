Владимиру Кличко вернули проигранные чемпионские пояса (14)

Обозреватель 2020.05.27 13:39

13:33, 27.05.2020 Легенде мирового бокса Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он проиграл в бою против Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года. Как сообщает издание MixSport, победив по решению судей, британец завоевал чемпионские титулы WBA Super, IBF и WBO, но позже все три боксерские организации сделали новые пояса и отправили их Фьюри, а старые, которые ранее принадлежали Кличко-младшему, вернули украинцу.

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