Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года (83)

- В Соединенных Штатах отложили исторический запуск первой ракеты Илона Маска : Телеканал НТН 22:09
- В Соединенных Штатах отложили исторический запуск первой ракеты Илона Маска : Телеканал НТН 22:09
- Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года : СЛОВО Одесса 19:51
- Плохая погода помешала свершиться историческому событию : Багнет 19:01
- Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложили из-за плохой погоды : XXL.ua 17:18
- Ілон Маск підкорює космос. Запуск приватної ракети, який змінить світ (Оновлено) : Всеукраинские вести 16:56
- Отложенная революция. Запуск SpaceX 30 мая могут перенести с вероятностью 40% : Новое Время 16:40
- В Соединенных Штатах отложили исторический запуск первой коммерческой ракеты с людьми : Телеканал НТН 15:09
- В Соединенных Штатах отложили исторический запуск первой коммерческой ракеты с людьми : Телеканал НТН 15:09
- Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon : ДнепрCity.net 15:04
- Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon : IT обозрение 14:45
- Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon : InternetUA 14:44
- Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года : РБК-Україна 14:40
- Ложитесь спать: как в соцсетях отреагировали на отмену запуска Crew Dragon : NewsMir.info 14:06
- Илон Маск может разорить Россию: сумма убытка впечатляет : Всеукраинские вести 13:56
- В соцсетях смеются над переносом запуска Crew Dragon. Как тебе такое, Илон Маск? [фото, видео] : Комсомольская Правда в Украине 13:46
- Сенсации не получилось. Отправить людей в космос Илону Маску помешала гроза : Харьковские Известия 13:45
- Crew Dragon Илона Маска разорит Россию на миллиарды: сумма впечатляет : Рубежное.org.ua 13:44
- Старт Crew Dragon перенесен : Електронні Вісті 13:15
- Погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon : В Час Пик 13:14
- Илон Маск может разорить Россию: сумма убытка впечатляет : Антикор.com.ua 13:11
- Запуск SpaceX Crew Dragon к МКС перенесли - состоится ли он снова? : NovaNews 13:09
- Илон Маск может разорить Россию: сумма убытка впечатляет : Новости без границ 13:07
- Исторический запуск Crew Dragon отложили из-за погодных условий : LeMonade.style 12:58
- Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска : Люблю Винницу 12:43
- Амбициозный план SpaceX и NASA по запуску астронавтов в космос пришлось отложить: подробности : Хочу.ua 12:42
- SpaceX перенесла запуск космического корабля из-за плохой погоды : УП:Журнал большого города 12:16
- SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon на 30 мая: когда смотреть трансляцию : Українські Новини 12:14
- Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon отложили из-за погоды : ОбщеЖитие Online 12:10
- Запуск Crew Dragon Илона Маска отложили. Весь интернет постит об этом мемы : AIN.ua 12:09
- Неудачный старт SpaceX: соцсети насмехаются из-за отмены запуска корабля Crew Dragon : 24 канал 12:00
- В NASA определились с новой датой запуска корабля Crew Dragon : Hronika.info 11:40
- Шаг в будущее. Маск запускает астронавтов на МКС : Bigmir)net Новости 11:38
- Илон Маск может разорить Россию: сумма убытка впечатляет : From-UA.com 11:34
- SpaceX перенесла первый пилотируемый полет. Что пошло не так? : Vector 11:11
- Космический полет, отменённый за 17 минут до старта. SpaceX Crew Dragon не стартовал из-за плохой погоды : Broadcast 10:58
- SpaceX не смогла запустить корабль с астронавтами на МКС: Назвали дату следующей попытки : Західна iнформаційна корпорація 10:45
- Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили : Восточный проект 10:45
- Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon отложен мз-за плохой погоды : Robinzon.tv 10:42
- Трамп будет присутствовать при повторном запуске корабля SpaceX: фото : #Буквы 10:20
- Старт космического корабля Crew Dragon перенесен на 30 мая : Begemot.media 09:17
- NASA назвала новую дату запуска Crew Dragon : Хвиля 09:05
- КОСМОС: Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска : Украинский Авиационный Портал 09:01
- Запуск Crew Dragon к МКС отменили за 16 минут до старта : Hubs 08:40
- SpaceX запускает людей в космос: почему не состоялся полет : Подробности.ua 08:09