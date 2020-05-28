Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года (83)

СЛОВО Одесса 2020.05.28 19:51

Глава Госкосмоса Владимир Усов заявил, что Украина планирует начать запускать ракеты в космос к 2023-2024 годам. Они будут запускаться по методу воздушного старта, который позволит использовать самолет во время запуска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки. По словам Владимира Усова, технологии воздушного старта позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты и для этого не нужен

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