"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог (60)

Интерфакс-Україна 2020.05.28 15:36

Партии "Слуга народа" стоит поскорее определиться с консолидированным кандидатом на выборах мэра Киева, и тогда у него могут быть шансы составить конкуренцию действующему мэру украинской столицы Виталию Кличко, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Комментируя на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результаты опроса Центра "Социальный мониторинг" 23-25 мая, согласно которому в