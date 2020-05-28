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"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог

"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог (60)

Интерфакс-Україна 2020.05.28 15:36
Партии "Слуга народа" стоит поскорее определиться с консолидированным кандидатом на выборах мэра Киева, и тогда у него могут быть шансы составить конкуренцию действующему мэру украинской столицы Виталию Кличко, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Комментируя на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результаты опроса Центра "Социальный мониторинг" 23-25 мая, согласно которому в
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2020.05.28 (60)

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