"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог (60)

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- Ситуация осложняется: журналисты рассказали о борьбе за Киев внутри "Слуги народа" : Луганский Радар 15:55
- Кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Киева: Тищенко обогнал Ткаченко, результаты опроса : Луганский Радар 15:55
- За кого жители Киева готовы голосовать на выборах мэра: опрос "Социальный мониторинг" : Информатор 15:45
- "Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог : Интерфакс-Україна 15:36
- Кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Киева: Тищенко обогнал Ткаченко, результаты опроса : Апостроф 15:30
- Главный санврач страны Ляшко не исключает возможности своего участия в выборах мэра Киева : Begemot.media 15:17
- Выборы мэра Киева: Кличко - 42,5%, Пальчевский - 12,4%, Ткаченко - 7,2%, Притула - 6,8%. "Социального мониторинга" : UAzmi 15:14
- "Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог : Интерфакс-Україна 15:06
- Кличко лидирует в симпатиях киевлян с 42,5%, кандидата от "Слуги народа" могут поддержать 26,5% - опрос "Социального мониторинга" : Интерфакс-Україна 15:06
- Выборы мэра Киева: социологи показали, кто может выиграть у Кличко : Наш Киев 15:03
- Кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Киева: Тищенко обогнал Ткаченко : Українські національні новини 15:02
- Виктор Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева : Вечерние Вести 14:56
- Главный санврач страны Ляшко не исключает возможности своего участия в выборах мэра Киева : Новости Киева 14:52
- Надоело выбирать кота в мешке, - Дубинский о выборах мэров : Західна iнформаційна корпорація 14:45
- Киевляне определились в своих предвыборных симпатиях : Lenta.ua 14:37
- Кличко лидирует в симпатиях киевлян с 42,5%, кандидата от "Слуги народа" могут поддержать 26,5% - опрос "Социального мониторинга" : Интерфакс-Україна 14:36
- Выборы мэра Киева: социологи сообщили о предпочтениях столичного электората : ГолосUA 14:35
- "Слуга народа" накануне выборов мэра Киева: за Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Ткаченко : Українські Новини 14:14
- Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение : Всеукраинские вести 13:56
- Большинства не будет, Киев утвердит кандидатов - как "Слуга народа" готовится к местным выборам : Вести.ua 13:44
- "Европейская солидарность" может выдвинуть в мэры Киева нардепа или бывшего министра - СМИ : Гордон 13:35
- Дубинский: Зеленский давно заявил о праймериз, но руководство партии ничего для этого не делает : Медіаплатформа "НАШ" 13:13
- Виктор Ляшко не исключает своего участия в столичных выборах : Наша Версия 13:12
- Виктор Ляшко рассказал будет ли он баллотироваться в мэры Киева : УРА-Информ 12:48
- Виктор Ляшко не исключил, что пойдет кандидатом на выборы мэра Киева : Информатор 12:45
- Ляшко не прочь пойти на столичные выборы : RUpor.info 12:11
- Выборы мэра Киева: названы лидеры рейтинга : Обозреватель 12:09
- Каждый четвертый киевлянин готов голосовать за кандидата в мэры от Слуги народа - опрос : Главред 12:05
- Зеленский пока не ответил на обращение депутатов от "СН" о праймериз к местным выборам - Лерос : УНИАН 12:02
- Нардеп Дубинский отказался от предложения возглавить Киевскую область : Новости Киева 11:52
- Нардеп Дубинский отказался от предложения возглавить Киевскую область : КиевВласть.com.ua 11:48
- В "Слуге народа" решили провести праймериз перед местными выборами. Будет ли успешной идея? : Антикоррупционный портал job-sbu.org 11:46
- "Интересное предложение". Главный санврач Украины Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева : Страна.ua 11:46
- Ляшко не отрицает, что пойдет в мэры Киева : IPnews 11:44
- Ткаченко стал лидером на должность мэра Киева среди "слуг народа" - опрос : Обозреватель 11:39
- Главный санврач Украины допустил участие в выборах мэра Киева : LB.ua 11:37
- "Интересное предложение": Ляшко может побороться за кресло мэра Киева : DsNews 11:33
- Каждый четвертый киевлянин готов голосовать за кандидата в мэры от "Слуги народа" - социология : УНИАН 11:32
- Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение : Телеграф.com.ua 11:12
- Ситуация осложняется: журналисты рассказали о борьбе за Киев внутри "Слуги народа" : Апостроф 11:00
- Виктор Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева : Фокус 10:34
- Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение, можем поговорить : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение, можем поговорить : NewsMir.info 10:06
- Санврач Ляшко прокомментировал поход в мэры Киева : Gazeta.ua 10:05
- "Интересное предложение": У мэра Кличко может появиться серьезный конкурент на выборах. Такого никто не ожидал! : Корупція Інфо 09:53
- Санитар города. Ляшко не исключает своего участия в столичных выборах : Iнше ТВ 09:43