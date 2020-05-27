SpaceX впервые отправит астронавтов NASA на МКС (9)

Крым.Реалии RFE/RL 2020.05.27 15:52

27 мая 2020, 15:01 SpaceX станет первой частной компанией, которая отправит людей в космос. 27 мая космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами космического агентства США NASA на борту полетит к Международной космической станции, информирует Радіо Свобода. В случае успеха этот запуск ознаменует решающий момент в исследовании космоса - доступ частной компании в сферу, которая в течение семи десятилетий символизировала могущество нескольких стран.

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