SpaceX впервые отправит астронавтов NASA на МКС (9)

Крым.Реалии RFE/RL 2020.05.27 15:52
27 мая 2020, 15:01
SpaceX станет первой частной компанией, которая отправит людей в космос. 27
мая космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами космического
агентства США NASA на борту полетит к Международной космической станции,
информирует Радіо Свобода.
В случае успеха этот запуск ознаменует решающий момент в исследовании
космоса - доступ частной компании в сферу, которая в течение семи
десятилетий символизировала могущество нескольких стран.
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