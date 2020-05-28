Запуск Crew Dragon отменили из-за погодных условий за 16 минут до старта (40)

Деловой Славянск 2020.05.28 10:51

28 мая 2020 в 09:22 Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отменен из-за погодных условий. Решение об отмене было принято за 16 минут до запланированного старта. Следующая попытка запуска состоится в субботу, 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США Экипаж космического корабля компании SpaceX Crew Dragon вернулся в подготовительный центр NASA.

АСТРОНАВТ, КОРАБЛЬ, ЗАПУСК, ПОЛЕТ, ИЛОНА, КОСМОС, Маска, Бенкен, SpaceX, США, Киев, Россия