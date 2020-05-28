Запуск Crew Dragon отменили из-за погодных условий за 16 минут до старта (40)

- "В гонке за космос есть место для каждого". Интервью НВ с частным украинским космическим инвестором : Новое Время 21:10
- Экипаж корабля Crew Dragon вернулся на карантин после отмены старта : Николаевские Известия 16:45
- Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска не состоялся : I24.com.ua 16:40
- Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года : Західна iнформаційна корпорація 15:15
- Историческая запуск SpaceX отложили из-за погоды: когда он состоится : UAportal 14:05
- фото Соцсети жестко высмеяли отмененный старт космического корабля Илона Маска : Известия в Украине 13:45
- Названы условия, при которых NASA 30 мая отправит астронавтов в космос : Depo 13:32
- Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию : Сегодня.ua 12:47
- В NASA озвучили новые даты и условия для взлета Crew Dragon : #Буквы 12:20
- Запуск Crew Dragon отменили из-за погодных условий за 16 минут до старта : Деловой Славянск 10:51
- Запуск SpaceX Crew Dragon отложили из-за погоды : Источник.info 10:45
- Астронавты первого пилотируемого корабля Маска ушли на карантин : Вести.ua 10:44
- Отмена исторической миссии Маска к МКС, Порошенко снова ждут в ГБР и Вознесение Господне: Актуальное на утро 28 мая : Західна iнформаційна корпорація 10:15
- Астронавты первого пилотируемого корабля Маска ушли на карантин : Вести.ua 10:14
- Первый запуск корабля SpaceX Crew Dragon с людьми на борту отменили из-за непогоды : Аргумент 09:12
- КОСМОС: 5 главных вопросов о первой пилотируемой миссии SpaceX : Украинский Авиационный Портал 09:01
- Исторический запуск Dragon Crew на МКС перенесли из-за погодных условий : ForUm 08:34
- Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon : 7ya-media.com 08:06
- Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon : From-UA.com 07:34
- Отменили за 16 минут: почему не удалось запустить Crew Dragon в космос : FinOboz 07:34
- Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды: когда состоится вторая попытка : Dialog.ua 07:32
- Исторический запуск SpaceX отменили из-за погоды : Позиция 07:32
- SpaceX впервые запустит людей на МКС (видео) : Багнет 07:31
- SpaceX впервые отправляет людей в космос (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Nbn.ua 07:06
- Отменили за 16 минут: почему не удалось запустить Crew Dragon в космос : ДнепрCity.net 07:04
- Отменили за 16 минут: почему не удалось запустить Crew Dragon в космос : IT обозрение 06:45
- Отменили за 16 минут: почему не удалось запустить Crew Dragon в космос : InternetUA 06:44
- Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon : Зеркало недели. Украина 06:16
- Астронавты США летят в космос на корабле Илона Маска: трансляция : IT обозрение 04:45
- После отложенного запуска Crew Dragon астронавтов отправили в карантин : Сегодня.ua 02:01
- SpaceX впервые запустит людей на МКС (видео) : NewsMir.info 01:16
- Запуск Falcon 9 и Crew Dragon отменили из-за плохой погоды : Vector News 01:16
- Отбой за 16 минут до старта. Запуск Falcon 9 и Crew Dragon отменили (и перенесли) из-за плохой погоды : МИГ Запорожья 01:05
- Запуск американского космического корабля Crew Dragon отложен из-за погодных условий : Микола.net 01:02
- Исторический полёт космического корабля SpaceX Crew Dragon отменён за 17 минут до старта. Следующая попытка запланирована на 30 мая : IT обозрение 00:45
- Не полетели! SpaceX перенесла запуск корабля з астронавтами на МКС из-за грозы : УСБН Запорiжжя 00:00
- SpaceX Илона Маска отложил перелет до 29 мая : 112.ua 00:00
- Запуск Falcon 9 и Crew Dragon перенесли из-за плохой погоды : 24 канал 00:00