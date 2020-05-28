Соцсети "взорвались" мемами из-за отмены запуска Crew Dragon (фото, видео) (34)

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- SpaceX отменила отправку астронавтов в космос: причины : Медіаплатформа "НАШ" 10:13
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- Исторический запуск SpaceX Demo-2 перенесли из-за погоды : Bigmir)net Новости 09:08
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- Корабль Илона Маска Crew Dragon не смог взлететь к МКС. В NASA назвали новую дату запуска. Видео : Эхо Киева 08:30
- SpaceX отменила отправку астронавтов в космос: у Илона Маска объяснили причину (ВИДЕО) : Ракурс 08:22
- SpaceX перенесла историческое унижение русских из-за дождя : Без Табу 08:17
- SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon (ВИДЕО) : Lenta.ua 07:37
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- Запуск SpaceX с первыми людьми на борту отменили из-за погоды : Знамя индустрии 02:59
- Исторический запуск Crew Dragon отменили за 16 минут до старта : Всеукраинские вести 01:56
- Маск запустил к МКС астронавтов на ракете Falcon 9 : Винница Реал 00:40
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- Исторический запуск Crew Dragon отменили за 16 минут до старта : Антикор.com.ua 00:12
- Запуск корабля Crew Dragon перенесен на 30 мая из-за погодных условий : ОстроВ 00:09
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- Исторический запуск ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon на МКС: онлайн трансляция : Луганский Радар 23:55
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