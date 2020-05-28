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Соцсети "взорвались" мемами из-за отмены запуска Crew Dragon (фото, видео)

Соцсети "взорвались" мемами из-за отмены запуска Crew Dragon (фото, видео) (34)

УНИАН 2020.05.28 10:02
09:50, 28 мая 2020 УНИАН собрал для вас самые остроумные шутки о неудачном запуске Crew Dragon, которые "гуляют" по интернету. Этот мем просто "взорвал" интернет В среду, 27 мая, должен был состояться исторический запуск с территории США космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Но из-за неблагоприятных погодных условий полет отменили за 16 минут до запланированного старта.
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2020.05.28 (34)

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