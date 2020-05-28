Закрытый центральный вход и разметка: как выглядит Центральный ж/д вокзал после открытия (14)

Vgorode.ua 2020.05.28 11:15

Фото: Business Wisdom Summit Сегодня 11:06 Автор: Валерия Коваль В рамках послабления карантина "Укрзализныця" запускает с 1 июня поезда. Билеты уже можно купить в кассах киевского ж/д вокзала. Как сообщает "ТСН", вчера, 27 мая, в день открытия на вокзале было пусто. Через главные двери журналисты попасть не смогли, на входе висело объявление, что вокзал закрыт.

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