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Министерства энергетики и защиты окружающей среды больше нет, оно разделено на два ведомства

Министерства энергетики и защиты окружающей среды больше нет, оно разделено на два ведомства (1)

Николаевский центр журналистских расследований 2020.05.27 16:07
Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства. Такое решение правительство приняло во время заседания в среду, 27 мая, сообщает ZN. Обеспечение деятельности министерств будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды в текущем году. Отмечается, что Кабмин создал Министерства защиты окружающей среды и
СРЕДА, ЭНЕРГЕТИК, ЗАЩИТА, МИНИСТЕРСТВО, РЕСУРС, КАБИНЕТ, Шмыгаль, Буславец, Украина
2020.05.28 (1)

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