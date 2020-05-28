Министерства энергетики и защиты окружающей среды больше нет, оно разделено на два ведомства (1)

Николаевский центр журналистских расследований 2020.05.27 16:07
Кабинет министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты
окружающей среды на два отдельных ведомства. Такое решение правительство
приняло во время заседания в среду, 27 мая, сообщает ZN.
Обеспечение деятельности министерств будет осуществляться в пределах
расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства
энергетики и защиты окружающей среды в текущем году.
Отмечается, что Кабмин создал Министерства защиты окружающей среды и