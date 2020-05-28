Дело насильников-полицейских из Кагарлыка рассмотрят на заседании профильного комитета Рады (2)

RUpor.info 2020.05.27 13:41
Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности планирует на
внеочередном заседании 1 июня рассмотреть дело двух полицейских из
Кагарлыка Киевской области, подозреваемых в изнасиловании и избиении
женщины в отделении полиции.
Как сообщается на сайте комитета, заседание состоится в 15:00 в закрытом
режиме.
"В понедельник 1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение
внеочередного закрытого заседания Комитета относительно ситуации,
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, Кузив
, Сулима
, Киев
, Украина