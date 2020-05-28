С 1 июня в Украине запускают поезда: сколько стоят билеты и как купить (167)

Контракты.ua 2020.05.28 20:37

Купить проездные документы на соседние места в большинстве поездов невозможно Украинцы получили возможность купить билеты на пять скоростных поездов "Интерсити+" и девять ночных поездов, которые начнут курсировать с 1 июня. Для пассажиров доступны 50% мест в вагонах - чтобы увеличить дистанцию между людьми для профилактики распространения коронавируса. Купить билеты на поезда можно с помощью системы букинга на сайте

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