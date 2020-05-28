Криклий объяснил, почему УЗ запускает поезда не во все регионы (57)

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- "Укрзализныця" запустит поезда без плацкартных вагонов : Хвиля 14:35
- В Мининфраструктуры объяснили отсутствие поездов в некоторые регионы : Слово і Діло 14:12
- В каких областях Украины возобновят движение поездов, в каких - только электричек : Знамя индустрии 13:59
- Укрзализныця с 1 июня запустит поезда без плацкартных вагонов : Kramatorsk.info 13:51
- В кассах не продадут: где будут продавать билеты на электрички из Харькова : Vgorode.ua 13:45
- 28 мая 2020 Поезд Киев-Запорожье возобновит работу с 01 Июня : Inform.zp.ua 13:42
- Укрзализныця с 1 июня запустит 42 поезда - Криклий : FM-TV 13:35
- Иван Юрик: С 1 июня Укрзализныця откроет продажу билетов на 42 поезда : Позиция 13:32
- В Украине готовы к работе 42 поезда : WoMo 13:29
- Укрзализныця с 1 июня запустит поезда без плацкартных вагонов : Укринформ 13:16
- Почему "Укрзализныця" запускает поезда не во всех направлениях: в Мининфраструктуры назвали причину : Прямий канал 13:16
- В Украине на время карантина отменили плацкартные вагоны : Наше Місто Дніпро 13:13
- В Мининфраструктуры объяснили отсутствие поездов в некоторые регионы : Новое Время 13:09
- Криклий назвал области, в которых позволили восстановить железнодорожное сообщение : НикВести 13:07
- К запуску с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено, - Криклий : Николаевский центр журналистских расследований 13:07
- 2020-05-28 12:00:45 ПриватБанк возобновит продажу билетов на поезда и автобусы : Mintrans 13:06
- Укрзализныця с 1 июня запустит поезда без плацкартных вагонов : NewsMir.info 13:06
- Шесть областей Украины возобновляют пассажирское сообщение : ГолосUA 13:05
- Николаевщина не попала в число областей, в которых позволили восстановить жд сообщение : Корабелов.инфо 12:50
- В Украине восстанавливают ж/д сообщение: какие области готовы запускать поезда : Информатор 12:45
- Укрзализныця решила запустить еще 12 поездов : Инфолайн 12:44
- С 1 июня Укрзализныця запустит 42 поезда : From-UA.com 12:34
- Криклий объяснил, почему УЗ запускает поезда не во все регионы : УП: Економічна правда 12:33
- В "Укрзализныце" к запуску готовы 42 поезда, - Криклий : Газета День 12:26
- ПриватБанк возобновил продажу билетов на поезда и автобусы : Новое Время 12:09
- Криклий анонсировал запуск железнодорожного сообщения в несколько областей : NewsOne 12:08
- В Донецкой области приняли решение о запуске межобластного железнодорожного сообщения : 6262.com.ua Славянск 12:06
- В Донецкой области приняли решение о запуске межобластного железнодорожного сообщения : 06267.com.ua Дружковка 12:02
- В Украине запустили поезда: появились первые билеты на основные направления из Одессы (фото) : Утренний город 11:48
- В Украине запустили поезда: появились первые билеты на основные направления из Одессы (фото) : Утренний город 11:47
- Жителям Краматорска: билеты на поезда можно купить за 90 дней до поездки : Восточный проект 11:45
- "Укрзализныця" готова начать пассажирское сообщение, но не во всех областях, - Криклий : Західна iнформаційна корпорація 11:45
- С начала июня железнодорожные билеты можно будет купить за 90 дней до отправления, - Криклий : Измаил вечерний 11:45
- "Укрзализныця" запускает продажу билетов за 90 дней до даты отправления : Inpress.ua 11:43
- Украинцы за три дня приобрели более 20 тысяч железнодорожных билетов : Слово і Діло 11:41
- "Укрзалізниця" технически готова начать пассажирское сообщение с 1 июня : Шиповник.ua 11:33
- Укрзализныця с 1 июня запустит 42 поезда : Електронні Вісті 11:30
- "Укрзализныця" с 1 июня готова запустить 42 поезда: в каких областях : Аргументы и Факты Украина 11:09
- Укрзализныця с 1 июня запустит 42 поезда : Укринформ 11:01
- Мариупольцы смогут покупать билеты на поезда за 90 дней до поездки : Мариупольские новости 10:56
- Укрзализныця обновила маршруты и правила - 12 новых направлений и бронирование за три месяца : Znaj.ua 10:46
- Министр инфраструктуры рассказал, сколько поездов готовы к запуску : Телеграф.com.ua 10:42
- К запуску пассажирского сообщения с июня 42 поезда - Криклий : Слово і Діло 10:41
- "Укрзалізниця" увеличила количество поездов, готовых к запуску с 1 июня : Обозреватель 10:39
- Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов : Минфин 10:38
- Криклий объяснил, почему УЗ не запускает поезда в Тернополь и Хмельницкий : ЛІГАБізнесІнформ 10:37