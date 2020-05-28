Криклий объяснил, почему УЗ запускает поезда не во все регионы (57)

УП: Економічна правда 2020.05.28 12:33

Четверг, 28 мая 2020, 12:10 Укрзализныця технически готова начать пассажирское сообщение, однако пока поезда будут курсировать не во всех областях. Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram Прямая речь: "До запуска с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено. Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.