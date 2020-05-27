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Админсуд Киева забраковал решение Института нацпамяти по символике СС "Галичина"

Админсуд Киева забраковал решение Института нацпамяти по символике СС "Галичина" (1)

DsNews 2020.05.27 17:33
Среда, 27 Мая 2020, 17:16 Окружной админсуд Киева признал противоправным решение Украинского института национальной памяти относительно символики 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА), которая не была признана нацистской Об этом говорится в сообщении ОАСК, передает "ДС". "После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения в судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия
ДИВИЗИЯ, СИМВОЛИКА, ИНСТИТУТ, СУД, НАЦИОНАЛ, РЕЖИМ, Вятрович, Бужанский, Мясникова, Украина, Киев, Германия
2020.05.28 (1)

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