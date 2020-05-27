Находящийся в розыске бизнесмен Дыминский продал ФК "Карпаты" футбольному агенту (16)

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- Федецкий: "Продажа части "Карпат" Смалийчуку - цирк-шапито" : Xsport.ua 18:57
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- Олег Смалийчук хочет встретиться с другим совладельцем Карпат : UA-Футбол 09:43
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- Дыминский перед продажей Карпат Смалийчуку отказал другому инвестору в последний момент, - СМИ : Футбол 24 08:34
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