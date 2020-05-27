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Находящийся в розыске бизнесмен Дыминский продал ФК "Карпаты" футбольному агенту

Находящийся в розыске бизнесмен Дыминский продал ФК "Карпаты" футбольному агенту (16)

Страна.ua 2020.05.27 16:16
16:04, сегодня Олег Смалийчук (слева) стал владельцем ФК "Карпаты". Фото: fckarpaty.com У львовского футбольного клуба "Карпаты" теперь новый владелец. Как выяснилось, футбольный агент Олег Смалийчук выкупил клуб у бизнесмена и экс- депутата Верховной Рады Петра Дыминского, который уже несколько лет находится в розыске по делу о смертельном ДТП. Информацию о покупке ФК "Карпаты" подтвердил сам Смалийчук, пишет Football.ua.
КАРПАТЫ, КЛУБ, ПЕТР, ОЛЕГ, ВЛАДЕЛЕЦ, ТАБЛИЦА, Дыминский, Смалийчук, Коломойский, Украина, Львов
2020.05.28 (16)

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