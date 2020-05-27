Назначен новый глава Киевской ОГА: биография и фото (1)

Апостроф 2020.05.27 14:30

среда, 27 мая 2020, 14:22 27 мая новым руководителем Киевской областной государственной администрации был назначен Василий Володин. Такое решение было принято во время заседания правительства. Сам Володин во время заседания Кабмина заявил, что первым делом на новой должности он займется привлечением инвесторов и созданием новых рабочих мест. Биография Василия Володина Новый глава Киевской ОГА родился 15 апреля 1979 года в селе Корсунка