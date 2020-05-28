МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг (51)

Business Information Network 2020.05.28 16:01

15:59 28.05.2020 МИД Германии "пригласил на разговор" посла РФ Сергея Нечаева в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году, за которой, как подозревают, стоит Россия. Об этом министерство сообщило в четверг на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда". "Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное